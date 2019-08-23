ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة هزت تركيا.. زوج يقتل زوجته بـ السكين بـ كافيه فى وجود ابنته.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
أثار مقتل امرأة على يد زوجها السابق أمام ابنتها غضبًا في تركيا اليوم بعد نشر مقطع يوضح الهجوم المرعب.

ويبين الفيديو الأم التي تدعى إيمين بولوت تصرخ وهي غارقة في دمائها " لا اريد ان اموت" مستنجدة بابنتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات التي بكت وهي ترد " أمي من فضلك لا تموتي".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، طعنت الام البالغة من العمر 38 عامًا في أحد المقاهي في 18 أغسطس على يد زوجها السابق فيداي فيران في مدينة كيركالي بوسط الأناضول.

فيما توفيت الأم التي طلقت من زوجها من 4 سنوات فور نقلها إلى المستشفى متأثرة بجراحها البالغة.

قال فيران للشرطة إنه قتل بولوت بسكين كان يحمله معه دائمًا بسبب خلال على لرعاية طفلتهما ، وفقًا لما أوردته قناة NTV التركية.

أحضرت الأم ابنتها إلى المقهى لمقابلة زوجها السابق حيث هاجمها ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ترشيحاتنا

بفستان كت أصفر .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في لبنان

تقود السيارة بطريقة غريبة.. زوجة رياض محرز تفجر غضب البريطانيين.. فيديو

انت عار على الإسلام.. هجوم رواد السوشيال ميديا على معز مسعود بعد انفصاله عن شيري عادل

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

صلاح محسن يوجه رسالة إلى جماهير الاهلي بعد مباراة اطلع بره

نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد