جريمة هزت تركيا.. زوج يقتل زوجته بـ السكين بـ كافيه فى وجود ابنته.. فيديو

أثار مقتل امرأة على يد زوجها السابق أمام ابنتها غضبًا في تركيا اليوم بعد نشر مقطع يوضح الهجوم المرعب.



ويبين الفيديو الأم التي تدعى إيمين بولوت تصرخ وهي غارقة في دمائها " لا اريد ان اموت" مستنجدة بابنتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات التي بكت وهي ترد " أمي من فضلك لا تموتي".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، طعنت الام البالغة من العمر 38 عامًا في أحد المقاهي في 18 أغسطس على يد زوجها السابق فيداي فيران في مدينة كيركالي بوسط الأناضول.



فيما توفيت الأم التي طلقت من زوجها من 4 سنوات فور نقلها إلى المستشفى متأثرة بجراحها البالغة.



قال فيران للشرطة إنه قتل بولوت بسكين كان يحمله معه دائمًا بسبب خلال على لرعاية طفلتهما ، وفقًا لما أوردته قناة NTV التركية.



أحضرت الأم ابنتها إلى المقهى لمقابلة زوجها السابق حيث هاجمها ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



