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أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:07 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أمل مجدى
نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" حسبى الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا اكبر وأعظم من اى حد انك السميع العليم".

وكانت قناة الحياة قد أعلنت فى بيان بها منذ ساعات وقف برنامج "صبايا " لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته عن النساء اللاتي يعانين من السمنة فى حلقة برنامجها.

جدير بالذكر ان المجلس القومى للمرأة تقدم بشكوى إلى المجلس الاعلى للاعلام بسبب تصريحات ريهام سعيد الاخيرة عن السمنة.
أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

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وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة

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