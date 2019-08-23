أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة.وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" حسبى الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا اكبر وأعظم من اى حد انك السميع العليم".وكانت قناة الحياة قد أعلنت فى بيان بها منذ ساعات وقف برنامج "صبايا " لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته عن النساء اللاتي يعانين من السمنة فى حلقة برنامجها.جدير بالذكر ان المجلس القومى للمرأة تقدم بشكوى إلى المجلس الاعلى للاعلام بسبب تصريحات ريهام سعيد الاخيرة عن السمنة.