مضيعة للوقت.. كيف يرى ترامب قمة مجموعة السبع؟

تنطلق قمة مجموعة السبع في الفترة بين 24 و28 أغسطس الجاري بمدينة بياريتز الفرنسية، وسط حضور رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.



ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت فرنسا لحضور قمة تساءل عن سبب انتظاره فيها، وتعد مشاركة ترامب هي الثالثة في قمة السبع وتأتي قمة هذا العام وسط توترات اقتصادية عالمية وحرائق مستمرة في غابات الأمازون، وفقا لشبكة "سي ان ان" الامريكية.



وتقول القناة الامريكية إن ترامب وخلال محادثات مع مستشاريه الأسابيع الماضية تساءل لماذا يجب عليه حضور تلك القمة، موضحة أنه بعد قمة مجموعة السبع الماضية وبعد انتهاء المؤتمر اشتكى الرئيس الأمريكي من الحضور قائلا إنه لم يكن استخداما مثمرا بشكل خاص لوقته.



وأكدت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي هم من شجعوا ترامب على حضور قمة بياريتز هذا العام.



وتشهد قمة مجموعة السبع لقاءات ثنائية بين الزعماء ومناقشات مطولة حول قضايا الاقتصاد العالمية والمناخ وغيرها، كما أنها فرصة لعقد الصفقات بين القادة المشاركين.



وأضافت القناة أن ترامب وبعد مشاركته في أكثر من قمة انزعج من المناقشات المطولة حول البيئة، مشيرة إلى أنه شعر بأنه لم يمنح مساحة كافية للتحدث عن إنجازاته كرئيس، وأوضحت أنه حتى داخل البيت الابيض لم تكن مشاركة ترامب في قمة السبع مؤكدة حتى فترة قريبة.



ويستعد ترامب لعقد اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين بما فيهم حليفه الجديد بوريس جونسون، ومن المقرر أن يركز ترامب في محادثاته ومناقشاته بوجه عام على قضايا الاقتصاد العالمي وما حققه من إنجاز لاقتصاد الولايات المتحدة.