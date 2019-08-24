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اقتصاد

التموين: رفع كفاءة شركة الدلتا للسكر لتستقبل 294 ألف طن بنجر

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:00 ص
السكر
السكر
محمد صبيح
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه هناك توجيهات من قبل القيادة السياسة برفع كفاءة وتطوير قدرات المصانع التي تعمل في مجال صناعة السكر سواء من البنجر أو قصب السكر، وكانت في مقدمة تلك المصانع "مصنع "أبو قرقاص" بالمنيا ومصنع السكر بالأقصر، ومصنع "سكر أرمنت"، بالإضافة إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية من حيث رفع كفاءتها، حيث تنتج متوسطا في العام مليون طن سكر من القصب.

وتابع " أنه تم رفع كفاءة شركة الدلتا لسكر، من حيث الطاقة الاستيعابية والتشغيل، لتستقبل نحو 294 ألف طن من بنجر السكر، بزيادة إنتاجية نحو 114 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه لأول مرة تدخل شركة الشرقية لإنتاج السكر لتنتج نحو 90 ألف طن سكر.

وعن الاكتفاء الذاتي، أوضح أنه كان هناك فجوة في إنتاج السكر تصل إلى مليون طن، واليوم انخفضت وصلت إلى 600 ألف طن من السكر، مشيرا إلى أنه ولأول مرة نصل للاحتياط من السكر لمدة 8 شهور.

وأشار إلى أن كل كميات السكر المتواجدة ستعمل على ثبات أسعار السكر في السوق وانخفاض طفيف، مؤكدا أنه هناك خطة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية من ضمنهم السكر، حيث يتراوح سعره ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

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