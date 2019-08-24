ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

ضحايا عنتيل قرية كفر حجازى وقعن فى شر اعمالهن وتحولت حياتهن الى جحيم بعد انتشار فيديوهات جنسية على المواقع الاباحية مع المتهم اسماعيل . ا والمعروف اعلاميا بـ عنتيل كفر حجازي انقلت قرية كفر حجازى رأسا على عقب عقب انتشار الفيديوهات وباتت فضحية السيدتين فى كل مكان فمصير السيدة الاولى التى ظهرت معه كان الطلاق والثانية فى خلافات مع زوجها.



عنتيل كفر حجازي ادلى باعترافات جديدة فى التحقيقات حيث اكد انه مارس الرذيلة مع السيدتين بدون مقابل وقاما بتصويرهن بهاتفه المحمول للاحتفاظ بالفيديوهات للذكرى دون الضغط عليهن .



واضاف عنتيل كفر حجازى فى التحقيقات ان عطل حدث فى هاتفه المحمول منذ فترة وتوجه الى احد مراكز صيانة المحمول بالقرية لاصلاحه الا ان الفنى صاحب المركز قام باخذ نسخة من الفيديوهات التى تجمعه مع السيدتين واحتفظ بنسخة منها وبعد مرور فترة اكتشف ان الفيديوهات مع صاحب مركز الصيانة الذى طلب منه اموال نظير عدم نشرها وفضخه بين الاهالى .



وتابع عنتيل قرية حجازي انه رفض اعطاءه اى مبالغ مالية وفوجئ بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والاباحية وبعدها ترك القرية واغلق محل قطع الغيار وهرب الى مدينة المحلة خوفا من اهالى فتك اهالى القرية به بعد نشر فيديوهات لسيدتين مارسا معهما الرذيلة .



واكد عنتيل قرية حجازى انه تعرف على السيدتين محل الواقعة اثناء جلوسه امام محل قطع الغيار الخاص به فى القرية حيث بدأ بمعاكستهما وبعدها تعرف عليهن واقام علاقة غير شرعية باستدراجهن الى شقته بالقرية وممارسة الرذيلة .



ومن ناحية اخرى امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار صاحب مركز صيانة هواتف محمولة يدعى الدوكش متورط فى الواقعة لقيامه بتسريب فيديوهات عنتيل قرية حجازى على المواقع الاباحية بتهمة التحريض على الفسق والفجور .



وادلت السيدتين اللتين ظهرتا فى الفيديوهات باقوالهن امام النيابة حيث اكدتا انهن تعرفا على المتهم اثناء جلوسه امام محله بالقرية وانه استدرجهما الى شقته ومارس الرذيلة معهن بدون مقابل وفوجئتا بانتشار فيديوهات جنسية معه على مواقع الانترنت وانكرتا معرفتهما بالفيديوهات او نشرها على الانترنت .



ومن ناحية اخرى قال عنتيل كفر حجازي في التحقيقات : "والله العظيم أنا مش هددتهم ولا كنت عاوز أبتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم بدون تهديد ولكن فى ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي".



وأضاف عنتيل كفر حجازي المتهم "إسماعيل. ا"، والمعروف بـ عنتيل قريه حجازى ، أنه صاحب محل إكسسوارات وقطع غيار سيارات، وأن أصوله ليست من القرية ولكنه وافد على أهلها طوال السنوات الماضية كي يكسب قوته بالحلال، مشيرا إلى أنه فوج بتداول الفيديوهات، وهو ما دفعه للهروب خشية الفتك به على أيدي عائلتي السيدتين.



وأوضح عنتيل كفر حجازى المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه تعرف على السيدتين وأقام علاقة غير شرعية معهما ومارس الرذيلة معهما بدون مقابل، ونفى المتهم أنه قام بابتزازهما بالفيديوهات أو استدراجهما لممارسة الرذيلة بالإكراه، مؤكدا أنه هرب فور علمه بالقبض عليهما وعرضهما أمام النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.



وقالت مصادر إن النيابة وجهت الدعوة إلى السيدتين هما "ا. ال"، 25 سنة، و"ش. ا"، ٣٣ سنة، لسماع أقوالهما فى قضية تداول وترويج فيديوهات إباحية من خلال التأكد للانصياع المتهم واستدراجهما إلى وممارسة الرزيلة معهما وتصويرهما فى أوضاع عري مخلة للآداب بمنزله وسط قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.



وكشفت المصادر النيابية أنه تم رصد ما يقرب من "5- 7" فيديوهات إباحية للسيدتين برفقة المتهم، وكتب عليها عنتيل كفر حجازى، وتم التأكد من هويتهما فعليا من التحقيق معهما فى وقت سابق، حيث أيدتا فعليا ممارسة الرذيلة معه دون الحصول على مقابل مادي، فضلا عن قيام المتهم بإغوائهما والدخول فى علاقة عاطفية كاملة معهما طوال فترة سكنه بذات القرية.



وأصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني، رئيس النيابة الكلية، بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة سقوط "إسماعيل. ا"، 39 سنة، المعروف إعلاميا بـ"عنتيل كفر حجازي الجديد"، لاتهامه بتسريب فيديوهات إباحية وتحرض على الفسق والفجور له مع سيدتين أثناء ممارسته الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية.



وكلف المحامي العام رئيس النيابة الكلية بمتابعة سير التحقيقات التى تجري تحت إشراف المستشار خالد عابدين، رئيس نيابة مركز المحلة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلا عن عرض جميع الفيديوهات الإباحية والمنسوبة للمتهم المذكور على لجان فنية متخصصة فى بحث حقائق وتزييف الفيديوهات.



فى المقابل، واصل رئيس نيابة مركز المحلة سماع أقوال المتهم فى وقائع التورط فى ابتزاز سيدات وإرغامهم على ممارسة الرذيلة معهه وتعرضهن للابتزاز والتهديد من جانبه نظير نشر تلك الفيديوهات بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما تسبب فى إثارة البلبلة والفتنة بين عائلات قرية "كفر حجازي" محل إقامة السيدتين.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى الرائد عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بتواجد "إسماعيل. ا"، 39 سنة، مقيم محلة البرج أول المحلة، والمشهور إعلاميا بـ عنتيل كفر حجازى بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.



وعقب استئذان النيابة العامة بضبط وإحضار عنتيل كفر حجازى المذكور، تم تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة وتدشين حملة مكبرة مدعومة بتشكيلات ودوريات من الشرطة، وتمكن الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم، والرائد أحمد الشربيني، رئيس مباحث الآداب، وغرفة العمليات بفرع البحث الجنائية ضبط عنتيل قرية كفر حجازى أثناء استقلاله سيارة ملاكي بنطاق سكة طنطا بدائرة القسم.



وبمواجهته اعترف بارتكابه أفلاما إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" مع سيدات من أبناء القرية المذكورة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

