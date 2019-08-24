شاهد.. محمود جنش في الجيم للتعافي من الإصابة

نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى المنتخب الوطنى والزمالك، مقطع فيديو جديدا له داخل الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمود الجنش في الجيم وهو يؤدى تدريبات قوية في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس.





ويغيب محمود جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، نظرًا لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



