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رياضة

شاهد.. محمود جنش في الجيم للتعافي من الإصابة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:36 ص
محمود جنش
محمود جنش
محمد بدران
نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى المنتخب الوطنى والزمالك، مقطع فيديو جديدا له داخل الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود الجنش في الجيم وهو يؤدى تدريبات قوية في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس.

ويغيب محمود جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، نظرًا لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت على استاد برج العرب في الإسكندرية.
شاهد.. محمود جنش في الجيم للتعافي من الإصابة
شاهد.. محمود جنش في الجيم للتعافي من الإصابة
شاهد.. محمود جنش في الجيم للتعافي من الإصابة

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