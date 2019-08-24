بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

قدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي السلطان وفيرزاتشى وكازانوفا وقد لاقت الأغنيات الثلاث إعجاب الجمهور الذي رددها معه.



كما قدم محمد رمضان أغنيات انساى التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة وأيضا مافيا ونمبر ون وأنا الملك وفيرس وأقوى كارت وظل رمضان على المسرح لمدة ساعتين



وقدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى استعراضات متنوعة مع مجموعة من الراقصين والراقصات وقام بالقفز على المسرح بحركات صعبة وجريئة وظهر بارتداء عدد كبير من الملابس والإكسسوارات تبخرت جمهوره ومحبيه.



وكاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.



ووافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.



فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.



يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.