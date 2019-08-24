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فن

انا والقمر خمسة مواه .. نجلاء بدر مع فيفي عبده

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:53 ص
نجلاء بدر وفيفى عبده
نجلاء بدر وفيفى عبده
محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "صورة لها برفقة الفنانة فيفى عبده.

ظهرت نجلاء بدر في الصورة بصحبة فيفى عبده وهن تشيران بالعلامة الشهيرة لفيفي خمسة ،وعلقت قائلة "انا والقمر 5 مواه"

يذكر أن اخر تجارب نجلاء بدر فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية كان عام 2015 من خلال برنامج المسابقات العالمي “CASH OR SPLASH” . 

إضافة إلى أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية كان مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين وعرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي 2019. 
انا والقمر خمسة مواه .. نجلاء بدر مع فيفي عبده

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