انا والقمر خمسة مواه .. نجلاء بدر مع فيفي عبده

نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "صورة لها برفقة الفنانة فيفى عبده.



ظهرت نجلاء بدر في الصورة بصحبة فيفى عبده وهن تشيران بالعلامة الشهيرة لفيفي خمسة ،وعلقت قائلة "انا والقمر 5 مواه"



يذكر أن اخر تجارب نجلاء بدر فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية كان عام 2015 من خلال برنامج المسابقات العالمي “CASH OR SPLASH” .



إضافة إلى أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية كان مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين وعرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي 2019.