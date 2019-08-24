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فن

30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:20 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
سعيد فراج تصوير: احمد بيسو - عمرو سيد
أحيا الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا ساهرًا له ليلة أمس الجمعة ، في قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 28، بحضور جماهيري ملأ أرجاء المكان. 

قدم هاني شاكر خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الطربية القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الذي حضر بكثافة في القلعة، مرددين معه كلمات أغانيه طوال الحفل. 

تميز الفاصل الأول ليلة أمس بـ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالموسيقى البحتة والعذبة، حيث عُزفت السيمفونيات المختلفة على أوتار آلة الهارب، ونفخات آلة الفلوت، وعدد من الآلات الإيقاعية. 

شهد الحفل، حضورا جماهيريا كبيرا، بمختلف الطبقات، وأبرزهم البسطاء الذين حرصوا على متابعة الحفل، والاستمتاع بفقراته المتنوعة.

وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور
30 صورة من حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة بحضور مكثف للجمهور

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