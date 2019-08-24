عنتيل كفر حجازي.. ضحيتاه وقعتا في شر أعمالهما بتطليق الأولى والثانية في خلافات.. والنيابة تأمر بحبسه وضبط وإحضار مسرب الفيديوهات

البحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

العنتيل:

عطل حدث في هاتفي المحمول سبب سرقة الفيديوهات

المتهم بتسريب الفيديوهات طلب مني أموالا مقابل عدم نشرها





ضحايا عنتيل قرية كفر حجازي وقعن في شر أعمالهن وتحولت حياتهن إلى جحيم بعد انتشار فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية مع المتهم "إسماعيل. ا"، والمعروف إعلاميا بـ "عنتيل كفر حجازي"، حيث انقلبت قرية كفر حجازي رأسا على عقب انتشار الفيديوهات، وباتت فضيحة السيدتين في كل مكان فمصير السيدة الأولى التي ظهرت معه كان الطلاق والثانية في خلافات مع زوجها.





عنتيل كفر حجازي أدلى باعترافات جديدة فى التحقيقات، حيث أكد أنه مارس الرذيلة مع السيدتين دون مقابل وقام بتصويرهما بهاتفه المحمول للاحتفاظ بالفيديوهات للذكرى دون الضغط عليهما.





وقال عنتيل كفر حجازى فى التحقيقات، إن عطلا حدث فى هاتفه المحمول منذ فترة وتوجه إلى أحد مراكز صيانة المحمول بالقرية لإصلاحه، إلا أن الفنى صاحب المركز قام بأخذ نسخة من الفيديوهات التى تجمعه مع السيدتين واحتفظ بها، وبعد مرور فترة اكتشف أن الفيديوهات مع صاحب مركز الصيانة الذي طلب منه أموالا نظير عدم نشرها وفضحه بين الأهالى.





وأضاف عنتيل قرية حجازي أنه رفض إعطاءه أي مبالغ مالية وفوجئ بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والإباحية، وبعدها ترك القرية وأغلق محل قطع الغيار وهرب إلى مدينة المحلة خوفا من فتك أهالى القرية به بعد نشر فيديوهات لسيدتين مارس معهما الرذيلة.





وأكد عنتيل قرية حجازى أنه تعرف على السيدتين محل الواقعة أثناء جلوسه أمام محل قطع الغيار الخاص به فى القرية، حيث بدأ بمعاكستهما وبعدها تعرف عليهما وأقام علاقة غير شرعية باستدراجهما إلى شقته بالقرية وممارسة الرذيلة.





من ناحية أخرى، أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب مركز صيانة هواتف محمولة يدعى "الدوكش"، متورط فى الواقعة، لقيامه بتسريب فيديوهات عنتيل قرية حجازى على المواقع الإباحية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.





وأدلت السيدتان اللتان ظهرتا فى الفيديوهات بأقوالهما أمام النيابة، حيث أكدتا أنهما تعرفتا على المتهم أثناء جلوسه أمام محله بالقرية، وأنه استدرجهما إلى شقته ومارس الرذيلة معهما دون مقابل، وفوجئتا بانتشار فيديوهات جنسية معه على مواقع الإنترنت وأنكرتا معرفتهما بالفيديوهات أو نشرها على الإنترنت.





من ناحية أخرى، قال عنتيل كفر حجازي في التحقيقات: "والله العظيم أنا مش هددتهم ولا كنت عاوز ابتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم دون تهديد ولكن فى ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي".





وأضاف عنتيل كفر حجازي المتهم "إسماعيل. ا"، والمعروف، أنه صاحب محل إكسسوارات وقطع غيار سيارات، وأن أصوله ليست من القرية ولكنه وافد على أهلها طوال السنوات الماضية كي يكسب قوته بالحلال، مشيرا إلى أنه فوجئ بتداول الفيديوهات، وهو ما دفعه للهروب خشية الفتك به على أيدي عائلتي السيدتين.





وأوضح عنتيل كفر حجازى المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه تعرف على السيدتين وأقام علاقة غير شرعية معهما ومارس الرذيلة معهما دون مقابل، ونفى المتهم أنه قام بابتزازهما بالفيديوهات أو استدراجهما لممارسة الرذيلة بالإكراه، مؤكدا أنه هرب فور علمه بالقبض عليهما وعرضهما أمام النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.





وقالت مصادر إن النيابة وجهت الدعوة إلى السيدتين هما "ا. ال"، 25 سنة، و"ش. ا"، ٣٣ سنة، لسماع أقوالهما فى قضية تداول وترويج فيديوهات إباحية من خلال التأكد للانصياع المتهم واستدراجهما إلى وممارسة الرزيلة معهما وتصويرهما فى أوضاع عري مخلة للآداب بمنزله وسط قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.





وكشفت المصادر النيابية أنه تم رصد ما يقرب من "5- 7" فيديوهات إباحية للسيدتين برفقة المتهم، وكتب عليها عنتيل كفر حجازى، وتم التأكد من هويتهما فعليا من التحقيق معهما فى وقت سابق، حيث أيدتا فعليا ممارسة الرذيلة معه دون الحصول على مقابل مادي، فضلا عن قيام المتهم بإغوائهما والدخول فى علاقة عاطفية كاملة معهما طوال فترة سكنه بذات القرية.





وأصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني، رئيس النيابة الكلية، بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة سقوط "إسماعيل. ا"، 39 سنة، المعروف إعلاميا بـ"عنتيل كفر حجازي الجديد"، لاتهامه بتسريب فيديوهات إباحية وتحرض على الفسق والفجور له مع سيدتين أثناء ممارسته الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية.





وكلف المحامي العام رئيس النيابة الكلية بمتابعة سير التحقيقات التى تجري تحت إشراف المستشار خالد عابدين، رئيس نيابة مركز المحلة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلا عن عرض جميع الفيديوهات الإباحية والمنسوبة للمتهم المذكور على لجان فنية متخصصة فى بحث حقائق وتزييف الفيديوهات.





فى المقابل، واصل رئيس نيابة مركز المحلة سماع أقوال المتهم فى وقائع التورط فى ابتزاز سيدات وإرغامهما على ممارسة الرذيلة معهه وتعرضهن للابتزاز والتهديد من جانبه نظير نشر تلك الفيديوهات بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما تسبب فى إثارة البلبلة والفتنة بين عائلات قرية "كفر حجازي" محل إقامة السيدتين.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى الرائد عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بتواجد "إسماعيل. ا"، 39 سنة، مقيم محلة البرج أول المحلة، والمشهور إعلاميا بـ عنتيل كفر حجازى بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.





وعقب استئذان النيابة العامة بضبط وإحضار عنتيل كفر حجازى المذكور، تم تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة وتدشين حملة مكبرة مدعومة بتشكيلات ودوريات من الشرطة، وتمكن الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم، والرائد أحمد الشربيني، رئيس مباحث الآداب، وغرفة العمليات بفرع البحث الجنائية ضبط عنتيل قرية كفر حجازى أثناء استقلاله سيارة ملاكي بنطاق سكة طنطا بدائرة القسم.





وبمواجهته اعترف بتصوير أفلام إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" مع سيدات من أبناء القرية المذكورة.



