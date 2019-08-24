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رياضة

دقت ساعة العمل.. أبرز البنود المقترحة في تعديلات لائحة اتحاد الكرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:34 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أبرز البنود المنتظر تعديلها فى لائحة النظام الأساسي من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس، وعضوية سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

وقال المصدر ذاته إن أبرز البنود المنتظر إضافتها وتديلها فى لائحة النظام الأساسي يتمثل فى ضرورة توافر شرط عدم الجمع بين العمل الإعلامى والإداري فى المرشح فى أى انتخابات قادمة للجبلاية، فضلا عن تقليل عدد الجمعية العمومية لضمان مشاركة وتفعيل دور ممثلي الأندية بعدما زادت الأعداد إلى 258 ناديا إجمالا بدون أي فعالية.

وأضاف المصدر أن هناك تعديلا سوف يحث فى لائحة النظام الساسي خاص بأي انتخابات وحضور ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية وتسجيها فى الكشوف تفاديا لما حدث فى السابق وأدى إلى دخول الرياضة المصرية فى النفق المظلم عبر دهاليز القضاء.

يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بــ5 مهام، هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

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