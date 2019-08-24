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رياضة

بالمستندات.. استجابة سريعة من الدولة لمطالب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:20 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي - ريهام بكير
في بيان عاجل من محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم لجميع أعضاء الجمعية العمومية أعلن فيها عن استجابة سريعة من الدولة لدمج للعمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك للعمل معًا على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع  وزير الشباب والرياضة ومحمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية، والتي أكد فيها احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
بالمستندات.. استجابة سريعة من الدولة لمطالب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

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