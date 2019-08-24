وزارة الهجرة تعلن انطلاق مؤسسة مصر تستطيع

أعلنت وزارة الهجرة عن إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع" من أجل العلماء والخبراء المصريين المهاجرين المتخصصين في كل المجالات لتحقيق أسمى الأهداف المتمثلة في دعم خطط التنمية والربط بين خبرائنا بالخارج ومؤسسات الدولة المصرية المعنية.ودعت وزارة الهجرة خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة وهو: www.egyptcan.org.eg ومن ثم الدخول على القسم الخاص بالتسجيل، أو الدخول مباشرة على الرابط التالي: https://www.egyptcan.org.eg/?page_id=1039كما نشرت وزارة الهجرة عبر موقع يوتيوب فيديو ترويجيا لأهداف المؤسسة على الرابط التالي: