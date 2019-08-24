استعدادا للقسم الثاني.. الداخلية يواجه الأوليمبي وديا

يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الداخلية، مباراة ودية أمام الأوليمبي السكندري غدا الاحد في تمام الساعة الخامسة ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثاني.



وكان فريق الداخلية، قد هبط إلى دوري القسم الثاني بعد احتلاله المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة برفقة النجوم وبتروجيت.



جدير بالذكر، أن فريق الداخلية خاض وديتين أمام حرس الحدود وتعادل فيهما بنتيجة هدف لكل منهما ولعب المباراتين بتشكيلتين مختلفتين من اللاعبين.