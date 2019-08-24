التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بدء الدراسة للسنوات الأربع الأولى من نظام التعليم الجديد سيكون 11 سبتمبر 2019.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة إلى الدفعات الأكبر فبعدهم بـ 10 أيام، مشيرة إلى أن سبب بدء الدراسة مبكرا للصفوف الأولى هو أنه آن الأوان حتى يكون العام الدراسي قريبا من العام الدراسي في الدول المتقدمة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي التقليدي في مصر قصير جدا مقارنة بالدول الأخرى مثل اليابان التي يبلغ العام الدراسي فيها ١١ شهرًا.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.





وأضاف وزير التعليم، أنه تم فصل كتاب مادة الرياضيات عن كتاب الباقة، مؤكدا أن كتب المستوى الرفيع كونكت بلس جاهزة للعام الدراسي الجديد.