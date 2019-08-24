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ديني

أمين الفتوى: الدعاء بـ مدد يا رسول الله ليس حراما لهذا السبب.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:57 م
الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قول "مدد يا رسول الله" ولا يوجد مانع شرعي في ذلك، لافتا إلى أن من دعا بهذه الصيغة لا يقصد أن يبعث له الرسول المدد، ولكن المقصود هو طلب العون والمدد من الله عز وجل ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأولياء يسمعون طلب من يتوسلون بهم في الدعاء، مستشهدًا بأحاديث وردت في صحيح البخاري.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن نداء «مدد يا رسول مدد يا حسي»، لا يحمل شركًا بالله، مشددًا على أن مُطلق هذا النداء مُوحد بالله، ويقصد بندائه طلب الدعاء من الإمام الحسين عليه السلام.

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