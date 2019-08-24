الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتأخر أمام كريستال بالاس بهدف..فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بتقدم الأخير بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.



سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، اللاعب الغاني أندريه أيو في الدقيقة 33 ، حيث انفرد بالإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ، بعد تمريرة رأسية من زميله شلوب ، ليضعها على يمين دي خيا معلنًا عن هدف التقدم لفريقه ، ومنهيًا النصف الاول من المباراة بتقدم كريستال بهدف نظيف.



وكان لوك شاو الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد قد تعرض لإصابة ، ليحل محله اللاعب أشلي يونج في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على تشيلسي وتعادل مع ولفر هامبتون ، بينما لم يجمع كريستال بالاس سوى نقطة وحيدة وضعته في المركز السابع عشر.