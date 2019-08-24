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رياضة

التشكيل.. رونالدو يقود يوفينتوس أمام بارما في افتتاحية الدوري الإيطالي

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:27 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس
إسماعيل محمود
أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي تشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء بارما في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

وشهد التشكيل مشاركة جونزالو هيجواين أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإعارة التي قضاها في نادي تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: والتر تشيزني

خط الدفاع: دي تشيليو - بونوتشي - جورجي كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة - بليز ماتيودي - ميراليم بيانيتش

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا - جونزالو هيجواين.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب إنيو تارديني معقل فريق نادي بارما.

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