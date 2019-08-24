التشكيل.. رونالدو يقود يوفينتوس أمام بارما في افتتاحية الدوري الإيطالي

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي تشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء بارما في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.





وشهد التشكيل مشاركة جونزالو هيجواين أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإعارة التي قضاها في نادي تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: والتر تشيزني





خط الدفاع: دي تشيليو - بونوتشي - جورجي كيليني - أليكس ساندرو





خط الوسط: سامي خضيرة - بليز ماتيودي - ميراليم بيانيتش





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا - جونزالو هيجواين.



