التشكيل.. رونالدو يقود يوفينتوس أمام بارما في افتتاحية الدوري الإيطالي

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي تشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء بارما في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.
وشهد التشكيل مشاركة جونزالو هيجواين أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإعارة التي قضاها في نادي تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: والتر تشيزني
خط الدفاع: دي تشيليو - بونوتشي - جورجي كيليني - أليكس ساندرو
خط الوسط: سامي خضيرة - بليز ماتيودي - ميراليم بيانيتش
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا - جونزالو هيجواين.
وتنطلق المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب إنيو تارديني معقل فريق نادي بارما.