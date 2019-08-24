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فن

هبة مجدي بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:37 م
هبة مجدي
هبة مجدي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام من أحدث جلسات تصويرها.

وحلت هبة مجدي بإطلالة صفراء جذابة بارتدائها فستانا أصفر جذاب ووضع ميك أب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها على كتفها.

ولافت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ملكة جمال قلبي" و "يا حلوة ياحلوة ".

وتشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة عبير صبري وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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