بسداسية نظيفة.. الصربي ميتشو يقود الزمالك إلى تحقيق الفوز ويكسب ثقة الجميع

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل الأهداف مصطفى محمد هدفين، ومحمود عبد الرازق شيكابالا هدفين، ثم أحرز محمود علاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء، ثم تسديدة صاروخية من محمود عبد العزيز.



وقاد الصربي ميتشو اللقاء الأول له في تاريخ نادي الزمالك وتمكن من إحراز ستة أهداف، إضافة إلي سيطرة كاملة وظهور تكتيك خاص بين لاعبي الفريق نادي الزمالك.



ظهر الصربي ميتشو بأسلوب الهدوء التام على الرغم من تأخر اللاعبين ،من إحراز أول أهداف اللقاء قبل انتهاء الشوط الأول من اللقاء ، وعقب انطلاق صافرة الشوط الثاني من اللقاء ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأسلوب مميكن وقدرات فنية أسرع وتمكنوا من إحراز الأهداف بطريقة تكتيكية خاصة .



وتمكن الصربي ميتشو من تحقيق مكاسب عديدة في أولي جولاته وهي اكتساب ثقة جماهير القلعة البيضاء وتحقيق ما وعد بها لحظة وصوله لتولي قيادة القلعة البيضاء، إضافة إلى اكتساب ثقة مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني .

