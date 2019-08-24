أهالى المطرية : التكاتك تعطل المرور يوميا

بعث مهاب سعد، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك بحى المطرية بالقاهرة.



أوضح "مهاب " أن منطقة شارع الخارجة الواقعة أمام محطة مترو المطرية تعانى من تكدس سائقى التكاتك و تعطيلهم حركة المرور بشارع ،ما يفسد المظهر الحضاري.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.