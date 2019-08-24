حارس مرمى فريق ديكاداها عقب الهزيمة: لاعبو الزمالك على أعلى مستوى

علق حسن ابراهيم ، حارس مرمى فريق ديكاداها ، على أسباب الهزيمة التي تلقاها فريقه من نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بسداسية نظيفة لصالح القلعة البيضاء قائلا "المباراة قوية وتعد المباراة الأولى في بطولة أفريقيا".



وأضاف في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي الزمالك يمتلكون قدرات فنية وبدنية علي أعلي مستوي، إضافة إلى ظهورهم الجيد داخل الملعب .



وانتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل الأهداف مصطفى محمد هدفين، ومحمود عبد الرازق شيكابالا هدفين، ثم أحرز محمود علاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء، ثم تسديدة صاروخية من محمود عبد العزيز