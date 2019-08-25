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رياضة

لم تكن مفيدة .. القباني: استفادة وحيدة حققها الزمالك من مباراة ديكاداها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:02 ص
بن شرقي في مباراة
بن شرقي في مباراة الذهاب بين الزمالك و ديكاها
حسن العمدة
قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة الزمالك وديكادها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لم تكن مفيدة.

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك استسهل المباراة، ولم يستغل ضعف المنافس لتطبيق فكر الجهاز الفني الجديد".

وتابع: "مفيش تمرير سريع في الملعب ولا ضغط ولا استحواذ ولا طريقة تعامل مع الفرق المتكتلة دفاعيا".

واختتم مدافع الزمالك السابق: "مباراة اليوم لا تستطيع تقييم اللاعبين من خلالها بشكل فردي لضعف المنافس، المكسب الوحيد من اللقاء هو حساسية المباريات مع الجهاز الفني الجديد".

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