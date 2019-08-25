ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شهر واحد.. طريقة منزلية لتنعيم الشعر الجاف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:16 ص
تنعيم الشعر الجاف
تنعيم الشعر الجاف
رشا عوني
الشعر الجاف والهايش من المشاكل التي تواجه الفتيات، ويحتاج عناية وروتين يومي لترطيبه، بدءا من فروة الرأس وحتى الأطراف، واعتادت الفتيات على علاج الشعر الجاف والهايش باستخدام المكواة والسيشوار لكن الاستخدام المفرط لها تضعف الشعر وتسبب تساقطه ولا تحل مشكلة الجفاف نفسها.

يحتاج الشعر الجاف لاستخدام الماسكات الطبيعية بعيدا عن المنتجات الجاهزة، ويمكن خلال شهر واحد من العناية به يصبح ناعما غير جاف من خلال بعض الوصفات الطبيعية المنزلية وغير المكلفة، أبرزها ماسك الزبادي والعسل فهو الأنسب للشعر الجاف والمجعد، كما نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة.

مكونات الماسك :
علبة زبادي سادة
٣ ملاعق عسل أبيض
٢ ملعقة مايونيز

طريقة تطبيق الماسك :
اخلطي علبة زبادي صغيرة مع ملعقتين مايونيز مع ملعقتين عسل أبيض واخلطيه جيدا حتى تمتزج المكونات وضعي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك به من الجذور وحتى الأطراف، وارتدي بونيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرتين أسبوعيا لمدة شهر.

فوائد ماسك الزبادي للشعر :
- يمنع التساقط
- يقلل جفاف الشعر
- يمنع الهيشان
- يرطب الشعر
- يغذي بصيلات الشعر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من غير بروتين.. طريقة فورية لفرد الشعر المجعد

من غير مكواة.. وصفة طبيعية سحرية لفرد الشعر المجعد

فرد الشعر المجعد بدون بروتين

أضرار الرطوبة على الشعر.. الترطيب والماسكات الطبيعية سلاحك

ماسك سحري لـ فرد الشعر المجعد خلال شهر واحد

ترشيحاتنا

الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

تحليل عينات الطعام والماء.. الصحة توضح حقيقة وجود وباء في الغردقة

الماء للتخسيس السريع بأقل مجهود تعرفى كيف

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 24-8 -2019 .. رحيل حفني وطاهر أبرزها

بملابس البحر.. تعليق غامض من نجم الاهلى خلال إجازته بقرية سياحية

أطعمة تسبب السرطان .. أغربها الفشار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد