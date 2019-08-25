في شهر واحد.. طريقة منزلية لتنعيم الشعر الجاف

الشعر الجاف والهايش من المشاكل التي تواجه الفتيات، ويحتاج عناية وروتين يومي لترطيبه، بدءا من فروة الرأس وحتى الأطراف، واعتادت الفتيات على علاج الشعر الجاف والهايش باستخدام المكواة والسيشوار لكن الاستخدام المفرط لها تضعف الشعر وتسبب تساقطه ولا تحل مشكلة الجفاف نفسها.



يحتاج الشعر الجاف لاستخدام الماسكات الطبيعية بعيدا عن المنتجات الجاهزة، ويمكن خلال شهر واحد من العناية به يصبح ناعما غير جاف من خلال بعض الوصفات الطبيعية المنزلية وغير المكلفة، أبرزها ماسك الزبادي والعسل فهو الأنسب للشعر الجاف والمجعد، كما نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة.



مكونات الماسك :

علبة زبادي سادة

٣ ملاعق عسل أبيض

٢ ملعقة مايونيز



طريقة تطبيق الماسك :

اخلطي علبة زبادي صغيرة مع ملعقتين مايونيز مع ملعقتين عسل أبيض واخلطيه جيدا حتى تمتزج المكونات وضعي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك به من الجذور وحتى الأطراف، وارتدي بونيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرتين أسبوعيا لمدة شهر.



فوائد ماسك الزبادي للشعر :

- يمنع التساقط

- يقلل جفاف الشعر

- يمنع الهيشان

- يرطب الشعر

- يغذي بصيلات الشعر