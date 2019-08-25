شاهد.. أحدث ظهور لـ مايان السيد.. والجمهور: جميلة الجميلات

نشرت الفنانة مايان السيد عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.وظهرت مايان السيد باطلالة جذابة ولاقت الصورة، اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات: قلبى - عسل والله - جميلة الجميلات.يذكر أن مايان السيد من مواليد 8 نوفمبر 1997 ودرست المسرح والسينما، وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل أبو البنات وتعاونت من خلاله مع مصطفى شعبان.وشاركت مايان السيد بعد ذلك في عدد من المسلسلات منها المغني والأب الروحي وظل الرئيس وكأنه إمبارح، كما كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم حرب كرموز.