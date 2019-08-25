فوائد العسل الأسود للبشرة غير متوقعة.. استخدميه بهذه الطريقة

فوائد العسل الاسود للبشرة عديدة فى إزالة حب الشباب والتخلص من ندبات الشفاء وتوحيد لون البشرة ويتمتع العسل الخام بمكونات مفيدة لبشرتك، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض حب الشباب أو الأكزيما أو الصدفية ويساعد العسل الخام في تحقيق التوازن بين البكتيريا الموجودة على جلدك إليك فوائد العسل الاسود للبشرة الدهنية والجافة وتفتيح البشرة.



فوائد العسل الاسود للبشرة الدهنية

العسل يسرع عمليات شفاء خلايا جلدك. إذا كنت تعاني من الشوائب أو تفشي الأكزيما، فإن العسل غير المبستر يمكن أن يسرع في الالتئام ويقلل الالتهاب ويعد العسل فعالا للغاية في التئام الجروح بسرعة، كما يعد مقشرا طبيعيا فيساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.



فوائد العسل الأسود للبشرة

فوائد العسل الاسود للبشرة كثيرة فهو يعالج العديد من الأمراض الجلدية مثل بقع الوجه بجانب فائدته فى تنشيبط جهازك المناعى والتخلص من الالتهاب والإحمرار وكذلك علاج الشوائب.



فوائد العسل الاسود والليمون للبشرة

فوائد العسل الاسود والليمون للبشرة عديدة يمكنك مزج العسل مع المكونات الأخرى كقناع سريع للوجه ومضاد للأكسدة الميكروبات عليك فقط خلط ثلاثة أجزاء من العسل والقرفة الطازجة والليمون وضعي المزيج قليلاً فى الميكروويف قومى بتطبيق القناع على بشرتك واتركيه لمدة 8 إلى 10 دقائق. واشطفيه تماما باستخدام الماء الدافئ واترك بشرتك جافة. لا تستخدم إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة.



فوائد العسل الاسود لتفتيح البشرة

لم يربط الباحثون علاقة مباشرة بين استخدام العسل على وجهك والبقع الداكنة الفاتحة.ولكن بما أن العسل له خصائص تقشير، فإن استخدامه على وجهك يمكن أن يزيل خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة. هذا يمكن أن يجعل الجلد أكثر إشراقا.



بعد غسل وجهك بالصابون والماء ، ضعي العسل الأسود أو أي نوع آخر من العسل الخام غير المبستر على وجهك. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتخفيف العسل بالماء النقي لجعله أقل لزجة وأسهل في الإزالة. اتركي العسل على بشرتك لعدة دقائق قبل الشطف.



يساعد العسل عملية شفاء جسمك، والتي قد تساعد في تلاشي ندبات حب الشباب، يمكنك استخدام العسل كعلاج موضعي للندبات وتفتيح البشرة



قومى دائمًا باختبار منتجات جديدة على مساحة صغيرة من بشرتك تكون مرئية إلى الحد الأدنى لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الحساسية وتأكدى من إزالة أي عسل من وجهك قبل الذهاب إلى السرير.



يحتوى العسل الاسود أيضا على المعادن مثل الحديد فيلعب محتوى الحديد في الدم أيضًا دورًا مهمًا في الجلد، عندما تفتقرى إلى الحديد سيبدو الجلد شاحبًا استخدامى أقنعة العسل الأسود لانها تساعدك على منح بشرتك التوهج وفى الوقت نفسه محاربة لتجاعيد البشرة.



وتعد فوائد العسل الاسود للبشرة عديدة فيساعد غنى العسل بحمض اللبنيك على محاربة حب الشباب هي واحدة من المشاكل الرئيسية على الجلد والتي غالبا ما تكون آفة بالنسبة لمعظم الناس. حب الشباب لا يجعل الجلد ملتهبًا فحسب، بل يترك أيضًا علامات تتلف الأنسجة.



احتواء العسل الأسود على حمض اللبنيك فعال في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب تمامًا وتجنب مشكلة الشيخوخة المبكرة، من أجل أن تبدو أصغر سنا.