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حوادث

تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:52 ص
هيكل عظمي لجثة متحللة
هيكل عظمي لجثة متحللة
إبراهيم جادالله
يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة على جثة متحللة (هيكل عظمي) داخل إحدى الشقق.

وصرح مصدر أمني بأنه جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، وضباط المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، تحت إشراف مدير أمن البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية، افادت بأن الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه، هو جثة لرجل، متحللة منذ فترة كبيرة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، لحين عرضها على الطبيب الشرعي لكشف لغز الجريمة.

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