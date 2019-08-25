مصرع طفل صدمه قطار مترو شبرا الخيمة

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام قطار المترو بمحطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة بالطفل أثناء دخوله المحطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارا من الخدمات الأمنية لشرطة النقل والمواصلات بمحطة مترو الزراعة، بتصادم قطار المترو بشخص بالمحطة ووجود جثة.



وتبين أنه أثناء دخول قطار 256 بالوحدات 51/ 52 محطة كلية الزراعة فوجئ قائد القطار بقفز طفل 10 أعوام أمامه ما أدى إلى صدمه ووفاته في الحال تم رفع الجثة وإعادة حركة القطارات مرة أخرى وانتظام الرحلات بالمحطة.