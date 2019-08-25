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فن

محمد رمضان يعتدي على جمهوره بـ حفل الساحل الشمالى.. فيديو جديد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلى اليوتيوب مقطع فيديو من حفل محمد رمضان فى حفلته الاخيرة التى اقيمت فى الساحل الشمالى والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يعتدى على الجمهور ويدفعهم بقوة و يسقطهم على الأرض بعد صعودهم على خشبة المسرح وهو الأمر الذى أثار غضب جمهوره العريض.

يعد هذا الحفل الثانى لـ محمد رمضان بعد والذى اثار فيه جدلا واسعا من خلال سجدته عاريا وذلك بعد حفله الأول الذي أقيم بإحدى القاعات الكبرى وشهد أيضا هجوما شرسا عليه بسبب ظهوره العارى.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان اغنية "انساى" التى شارك فيها مع النجم المغربى سعد لـ مجرد وحقق الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها عبر اليوتيوب.

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