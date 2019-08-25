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مرأة

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:20 م
لطيفة
لطيفة
ريهام قدري
نشرت لطيفة المطربة التونسية صورة عبر انستجرام وهي بالمطار، وكتب متابعوها تعليقات توضح مدى حبهم لها.

وارتدت لطيفة بنطالًا جينز أسود، وعليه تيشيرت أبيض، ومعها شنطة باللون الأسود، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت لطيفة شعرها منسدلًا على كتفيها، بشكل انسيابي للغاية، مع وضعها مكياج هادئًا يتناسب مع ملامحها الشرقية، والرقيقة.

ولم تتكلف لطيفة في ارتداء الاكسسوارات فقد اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وغير متكلفة على الإطلاق، وكتبت لطيفة الحمدلله رجعت مصر ومبسوطة بنجاح حفلاتي في تونس مع أحلى جمهور في بلدي الحبيب.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..

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