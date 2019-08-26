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منوعات

مدرس ثانوى يتورط فى علاقة جنسية مع تلميذته الأمريكية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:09 ص
صدى البلد
كريم جمال
تخلى مدرس أسترالى الجنسية عن رسالته تجاه احدى طلابه، وتورط فى علاقة جنسية مع إحدى تلميذاته بالمدرسة الواقعة بولاية سيدنى.

تعود تفاصيل الواقعة المخلة عندما تم إلقاء القبض على المعلم بين أفرير فى 19 يوليو الماضى، لاعتدائه الجنسى على تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، بالمدرسة الثانوية فى شرق سيدنى.

وجهت المحكمة للمعلم البالغ من العمر 34 عامًا تهمة الاعتداء الجنسى على فتاة قاصر فى الفترة من أبريل حتى أكتوبر عام 2018.

ودفع أفرير كفالة على ذمة قصيته، لحين صدور حكم بحقه، بعدما أخبرت التلميذة عائلتها لما تعرضت له، وتقدمت عائلتها ببلاغ رسمى إلى السلطات.

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