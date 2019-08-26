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مرأة

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:35 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
هاجر هانئ
خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافى Bilo Hussein، وقد شاركت متابعيها على موقع الإنستجرام ببعض الصور من هذه الجلسة.

ظهرت حلا شيحة فى جلسة التصوير بإطلالات ملفته و غير تقليدية من أختيار الإستايلست مايسه عزب و سارة عزب، حيث ارتدت فستان أبيض بسيط ذا أكمام مكشوفة من توقيع villababoushka ، وتزينت بأقراط كبيرة و ملفته من maison69.

تألقت حلا شيحة بإطلالة أخرى مرتدية جمبسوت جمع بين ألوان متعددة، وأتسم التصميم بشق من الأمام كشفت عن ساقها، و نسقت معه جاكيت من نفس ألوان الجمبسوت.

فيما أعتمدت حلا شيحة على تسريحات شعر مختلفة من صالون محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل Donia Sedky مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع كل إطلالة.



بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

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