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بفستان مكشوف الأكتاف .. هيدى كرم في جلسة تصوير جديدة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:49 ص
عبدة كرم
عبدة كرم
منار نور
نشرت الفنانة هيدى كرم ، مقطع فيديو لها جديد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هيدى كرم ، فى مقطع الفيديو وهى تقوم بعمل جلسة تصوير لها .

وجاءت إطلالة هيدى كرم ، في جلسة التصوير بفستان لبنى قصير ، مكشوف الأكتاف .

أما عن الناحية الجمالية فتركت شعرها المنسدل على الأكتاف ، ومكياجها الناعمة الذي أبرز ملامحه الانوثه .

يذكر أن أحدث أعمال هيدي كرم كان مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.

وشارك في بطولة المسلسل ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

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