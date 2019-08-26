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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد معسكر باجوش استعدادا لاستقبال البطولة الشاطئية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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تفقد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية مخيم باجوش، بمطروح، حيث اطمأن على أحوال المخيم، ووضع الترتيبات التنظيمية استعدادا لاستقبال البطولة الشاطئية للجامعات المصرية مطلع سبتمبر القادم.

وقام رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية بجميع أرجاء المخيم بالاطمئنان على أحوال الإقامة والتغذية لرواد المخيم حاليا- الفوج الثانى عشر حيث تحدث واستمع إلى آراء ومقترحات أعضاء الفوج من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جاء ذلك فى حضور الدكتور محمد بهى الدين، قائد الفوج الثانى عشر، ومحمود جمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد خفاجة مدير إدارة المعسكرات بالجامعة، وهيئة إشراف المعسكر.

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