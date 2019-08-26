ببطن مكشوف.. ميرهان حسين بملابس البيت

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ميرهان حسين ببيجاما بينج مكشوفه البطن، وشعرها الاسود المنسدل على كتفيها، بالاضافه الى ماكياج ناعم اعتمدت فيه على الوان البينك.



صورة ميرهان حسين لاقت استحسان متابعيها عبر التعليقات.



يذكر أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

