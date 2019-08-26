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5 سبتمبر.. انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:32 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، يوم 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

وسيرت مصر للطيران، 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، بإجمالي 424 رحلة جوية.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران قد بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية ،حيث نقلت الشركة حتي الآن أكثر من 60 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة.

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