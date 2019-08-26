تسبب السرطان والغباء.. دعوى قضائية ضد آبل وسامسونج بسبب آشعة هواتفهما الضارة

تعرضت شركتا "آبل" Apple و"سامسونج" Samsung لدعوى قضائية جماعية بسبب مزاعم أن هواتفهما تعرّض المستخدمين لأشعة ضارة بنسبة تصل إلى أكثر من الحدود الفيدرالية بنسبة 500 بالمائة، الأمر الذي أثار جدل الصحة حول معنى وتوصيف الهواتف بـ "الذكية".



ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم" الناطق بالإنجليزية، تم رفع هذه الدعوى عقب التحقيق الذي أجرته جريدة "شيكاجو تريبيون" الأمريكية، الذي كشف أن انبعاثات التردد اللاسلكي (RF) لعدد من هواتف "آبل" Apple و "سامسونج" Samsung - من بينها هواتف iPhone 8 و iPhone X و Galaxy S8 - تتجاوز بكثير الإرشادات الفيدرالية.



وتستمر مخاطر مستويات الإشعاع هذه في زيادة خطر الإصابة بالسرطان والإجهاد الخلوي والأضرار الجينية، وعجز التعلم والذاكرة، والاضطرابات العصبية.



ولم يذكر أي من المدعين في الدعوى أنه عانى بالفعل أي مرض أو مشاكل صحية. بدلًا من ذلك ، يقاضون شركة Apple و Samsung - وهما من أكبر ثلاث شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم - لتضليل المستخدمين لشراء أجهزة قد تكون خطرة.