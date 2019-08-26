مثمنا الجهود الصومالية .. مرصد الأزهر: الجماعات أصبحت وباءً يهدد أمن البشرية

تابعت وحدةُ اللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، ما نقلته إذاعة الجيش الصومالي حول مقتل 18 عنصرًا من عناصر حركة الشباب بينهم قياديان بارزان على أيدي الجيش الصومالي، وذلك خلال العملية الأمنية التي نفذها بالإشتراك مع وحدات من القوات الأمريكية على معاقل الحركة ببلدة "سبلالي" بإقليم "شبيلي السفلى"، جنوب البلاد.



وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذه الجهود المبذولة ، من قبل القوات الصومالية من أجل إرساء السلام وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الصومالية، والتصدي لهذه الحركة ومن على شاكلتها، فمثل هذه الجماعات أصبحت وباءً يهدد أمن البشرية وسلامها.



جدير بالذكر أن إقليم شبيلي السفلى شهد في الآونة الأخيرة عمليات أمنية خاصة استهدفت قياديي ومعاقل حركة الشباب في قرى وبلدات جنوب الصومال.