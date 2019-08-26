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تعليم

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:21 م
نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني
ياســـمين بدوي
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم منذ قليل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن نسبة نجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الثلاث سنوات بلغت 89.13%، بينما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الخمس سنوات 95%.

ومن المقرر أن يتم تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت فور اعتمادها رسميا من الوزير.

وقال مجاهد أنه يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ، من خلال الضغط هنا  

وكانت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2019، قد بدأت يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 واستمرت حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

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