ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النزيف تجاوز قرشين.. الدولار يهوي لأدنى مستوى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:14 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
انخفض سعر الدولار لأدنى مستوى له بنهاية تعاملات اليوم "الاثنين" بمعدل تراجع سجل قرشين على الأقل، ليصبح سعر صرفه بالبنوك نحو 16.48 جنيه.

وسجل أقل سعر للدولار ببنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي، المصري الخليجي" حوالي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما وصل سعره ببنك عودة حوالي 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان و التعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني" حوالي 16.5 جنيه للشراء و 16.6% جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنك سايب 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، بينما وصل أعلي سعر للدولار بمصر أبو ظبي الإسلامي لنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

يمتلك مهارات أخرى .. الزمالك يشيد بـ حارسه الجديد محمد عواد.. فيديو

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

تامر أمين مذيع مثير للجدل.. فيفي عبده وشيرين عبد الوهاب وشريف مدكور مشاهير لم يسلموا من لسانه

يتسلم الاستديو الجديد.. مرتضى منصور يصل مدينة الإنتاج الإعلامي

ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك

وظائف خالية في مصر اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها