اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس من خلال



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم منذ قليل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن نسبة نجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الثلاث سنوات بلغت 89.13%، بينما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الخمس سنوات 95%. ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع علىبرقم الجلوس من خلال الضغط هنا وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم منذ قليل اعتمادوأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن نسبة نجاح فيلطلاب نظام الثلاث سنوات بلغت 89.13%، بينما بلغت نسبة النجاح فيلطلاب نظام الخمس سنوات 95%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ينتظرها الطلاب منذ أيام، والآن فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،على موقعها الرسمي على الانترنت، وننشر في الآتي رابط