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تعليم

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:45 م
نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية
قسم التعليم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ينتظرها الطلاب منذ أيام، والآن فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت، وننشر في الآتي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019
ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس من خلال الضغط هنا .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم منذ قليل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن نسبة نجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الثلاث سنوات بلغت 89.13%، بينما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب نظام الخمس سنوات 95%.

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اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس .. اعرف نتيجتك الان

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