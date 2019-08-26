احترس .. 10 أمراض تسبب العمى

حاسة البصر هى أهم شيء يملكه الإنسان فهى النافذة التى يطل من خلالها على العالم، لكن مع الأسف هذه النعمة لا تستمر طوال العمر مع البعض يصابون بالعمى نتيجة عدم العناية بالعينين بالشكل الصحيح ، خاصة عند الإصابة ببعض الأمراض التى تسبب العمى .



وللأسف الشديد معظمنا يعانى من عدم معرفة المعلومات الأساسية عن العناية بالعين وأن هناك أمراض تسبب العمى، لذا نعرض أبرزها فى التقرير الآتي وفقا لما ذكره موقع " boldsky".



الضمور البقعي:

يصاب الإنسان بالضمور البقعى في سن متقدمة بداية من الـ 60 فأكبر وللأسف الشديد يدمر مركز الرؤية ويؤثر على القدرة على القراءة والكتابة والقيادة لذا لابد من الكشف على النظر بشكل دورى فى هذا السن.



الجلوكوما:

أحد الأسباب الرئيسية للعمى هى مرض الجلوكوما حيث تؤثر على العصب البصري وتسبب العمى، يحدث ذلك عندما يزيد ضغط السائل ببطء داخل العين ، مما يؤدي إلى تلف العصب البصري.



اعتلال الشبكية السكري :

بسبب مرض السكري ، تؤثر الحالة على الشبكية وتؤدي إلى العمى بين البالغين. يمكن أن يسبب فقدان البصر عند الأشخاص المصابين بمرض السكري في سن 18 عامًا أو أكثر



الحصبة الألمانية:

يمكن أن ينتقل هذا المرض من الأم إلى طفل لم يولد بعد، وبالتالي يجب اتخاذ تدابير وقائية للوقاية من الحصبة الألمانية.



عيون الوليد :

يشير هذا المرض إلى التهاب في عيون حديثي الولادة، وهي موجودة عند الرضع وتتسبب عندما تنتقل بكتيريا قناة الولادة من الأم إلى عيون الطفل.



نقص تنسج العصب البصري:

تتطور الحالة بعد الولادة وغالبًا ما تكون موروثة. ويحدث ذلك بسبب فقدان إمدادات الدم إلى العصب البصري



ضمور العصب البصري:

تتطور هذه الحالة عندما يكون هناك نقص في ألياف العصب البصري ، وكذلك أي عيوب أو إعاقات في العين.



قصر النظر:

سمى خطأ الانكسار أو قصر النظر، بالنسبة للأفراد الذين يعانون من هذه الحالة ، فإن الأجسام القريبة تبدو لهم واضحة وتبدو الأشياء البعيدة غير واضحة، ويمكن إصلاح قصر النظر من خلال ارتداء النظارات التصحيحية.



إصابات العين:

سوف تتآكل الغدد الواقية للعين في حالة إصابات العين والحروق ، مما يزيد من خطر فقدان البصر أو العمى وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى.



فواصل الشبكية:

قد يصاب بعض الناس بفواصل في شبكية العين بسبب عملية الشيخوخة أو الوراثة وهذا قد يؤدي إلى العمى. تحدث هذه الحالة نتيجة انحطاط الشبكية