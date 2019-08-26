تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم «32» لعام 2019 بعنوان غش تجاري من بودرة للمضاد الحيوي.





وأوضحت الإدارة أن اسم المستحضر «Wouncure topical powder 10 gm » إنتاج شركة ريفا فارما.





وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من كافة التشغيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017.



