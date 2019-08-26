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تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:31 م
مضاد حيوي
مضاد حيوي
عبدالصمد ماهر
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم «32» لعام 2019 بعنوان غش تجاري من بودرة للمضاد الحيوي. 

وأوضحت الإدارة أن اسم المستحضر «Wouncure topical powder 10 gm » إنتاج شركة ريفا فارما.

وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من كافة التشغيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017.

وشددت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.
تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

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