رانيا علواني كانت متفقة معايا.. تامر أمين يكشف المستور في أزمة وقفه

كشف الإعلامي تامر أمين، عن تفاصيل الأزمة التي انتهت بقرار من نقابة الإعلاميين بوقفه عن العمل، حيث أكد تامر أمين أن النائبة البرلمانية والطبيبة رانيا علواني كانت متفقة معه قبل بداية الحلقة، وعلى علم بكل ما جاء فيها مسبقًا، واصفًا تلك الفقرة بأنها كانت فقرة كوميدية من الأساس على شكل فانتازيا وكانت بالاتفاق مع الضيف « رانيا علواني ».



وأضاف تامر أمين: أنه زار اليوم بيته الثاني عندما جاء إلى نقابة الإعلاميين، لافتا إلى أن الإعلاميين حلموا كثيرا أن يكون لديهم نقابة.



وأضاف تامر أمين : «تقدمت بأوراقي من أجل الحصول على تصريح مزاولة المهنة ، لأن هذا هو الوضع القانوني الذي نسعى دائما لتفعيله».



رانيا علواني كانت متفقة معايا



وقال الإعلامي تامر أمين، أنه ذهب للمجلس الأعلى للإعلام بخصوص الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة بعد اتهامه بالتهكم على المرأة خلال حلقة النائبة رانيا علواني، وأنه أبدى احترامه للمرأة المصرية ودورها، والقومي للمرأة.



وأوضح تامر أمين، أن الفيديو تم اجتزاؤه من الحلقة، وتم فهمه بطريقة خاطئة موضحا أن هذه الفقرة كانت فقرة كوميدية من الأساس على شكل فانتازيا وكانت بالاتفاق مع الضيف.



حفظ البلاغ ضد تامر أمين



وأشار تامر أمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"إلى أن المجلس أبلغه اليوم بناء على التحقيق بحفظ البلاغ المقدم وإغلاق الملف وأنه في انتظار تصريح نقابة الإعلاميين بعد تقديم ورقه اليوم كاملا، وبعد أن أبلغته النقابة أنها ستصدر التصريح بعد اجتماع المجلس مساء اليوم.



وأكد أنه تقدم بكافة الأوراق المطلوبة بما فيها تصريح عمله لقناة النهار، موضحا أن قرار ظهوره على الشاشة اليوم مرتبط بقرار نقابة الإعلاميين في اجتماعها المقرر مساء اليوم.



عودة تامر أمين



ووقع الإعلامي تامر أمين على إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين، فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه وذلك بعد صدور قرار من مجلس النقابة بمنعه من مزاولة مهنته.



وكان قد وصل منذ قليل الإعلامي تامر أمين ، إلى مقر نقابة الإعلاميين ، لانهاء اجراءات عضويته بالنقابة فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه، فيما أكدت مصادر من داخل النقابة أن مسألة عودته للظهور على برنامجه مساء اليوم ليست مؤكدة.



من جانب آخر قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مساء أمس بمنع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة النهار من ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو اي وسيلة اعلامية اخرى لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وانه غير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.



وفور انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من تحقيقاتها ستقوم بإعداد توصياتها ورفعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وكانت قد استمعت لجنة الشكاوى لأقوال الإعلامي تامر أمين خلال الجلسة التى عقدت للتحقيق معه أمس.