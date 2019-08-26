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رياضة

خورخي فوساتي .. 7 معلومات عن المرشح الأقرب لتدريب الأهلي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:13 م
الأوروجوياني خورخي
الأوروجوياني خورخي فوساتي
حسام الحارتي
بات الأوروجوياني خورخي فوساتي على أبواب تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما ترددت أقاويل حول توصل مسؤولي القلعة الحمراء لإنهاء الاتفاقيات، ويعتبر خورخي فوساتي المرشح الأقرب لتدريب النادي الأهلي.

وفيما يلي يرصد "صدى البلد"، أبرز المراحل الرياضية في مسيرة الأوروجوياني خورخي فوساتي المرشح لتولي قيادة النادي الأهلي عقب إقالة مارتن لاسارتي:

من هو خورخي فوساتي ؟

- خورخي فوساتي حارس مرمى سابق لعب في العديد من الأندية حتى اعتزاله كرة القدم واتجاه إلى تولي القيادة التدريبية منذ عام 1994.

- بدأ خورخي فوساتي مدربا لفريق ريفر بلات مونتفيديو لمدة ثـلاث مواسـم واستطاع تحقيق بطولة الدوري خلال فترة توليه قيادة الفريق.
خورخي فوساتي .. 7
انجازات خورخي فوساتي

- تولي خورخي فوساتي فريق بينارول موســم 1996 ثـم انتقـل لـيدرب سيرو بورتينو موسم 1997 يليها فريق كولون دي سانتوس 2001 .

- قاد الأوروجوياني خورخي فوساتي المنتخب الأوروغواي منذ عام "2004-2006".

- تولى خورخي فوساتي قيادة فريق السد القطري وحقق معه العديد من البطولات واستطاع تحقيق الدوري مرتين، وكأس الأمير مرتين كأس ولي العهد مرتين ، كأس الشيخ جاسم مرة واحدة ، ليلحق بتدريب المنتخب القطري في عام "2008" عقب تحقيق مسيرة ناجحة من البطولات مع نادي السد القطري ، وكاد أن يصعد بالمنتخب القطري الى كأس العالم ولكن لم يحالفه الحظ لخضوعه لعملية جراحية.

- لم تكتف مسيرة خورخي فوساتي داخل الدوري القطري فقط بل وصل إلى تولي نادي الشباب السعودي واستطاع تحقيق المزيد من البطولات التي تضاف إلى تاريخه حتي تولي قيادة نادي العين الإماراتي في عام 2013.

وترددت الأقاويل حول اقتراب خورخي فوساتي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إضافة إلى ترحيبه الشديد بتولى قيادة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .

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