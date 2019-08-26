ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعليق خالد الجندي على مهاجمى فتوى تارك الصلاة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:11 م
تارك الصلاة
تارك الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقًا على مهاجمى فتوى أن تارك الصلاة في النار: «بعض الشيوخ ترقق الكلام وتقول هو تارك الصلاة ليس بكافر وإنما فاسق أو عاصٍ، أو ملوش حق، أو مش ظريفة أو حلوة منه، أو موقفه صعب».

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: إحنا دورنا نبين مفيش حاجة اسمها نيسر ولا نشدد، لازم نبين للناس بكل وضوح وهم يعملون ما يؤمنون به».

ونوه بأن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة، منبهًا على أن تارك الصلاة مصيره النار، مضيفا «ربنا قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم». 


ولفت إلى أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع الأول لم يعترف بالصلاة، ونوع معترف بالصلاة، ولكن يكسل أن يصلي، وآخر يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي يقترح عدم إطالة خطبة الجمعة عن 20 دقيقة.. ويوجه رسالة لـ المعترضين: العبادة ليست تهذيبا وإصلاحا مثل السجون

الأزهر يعلق على فتوى تكفير تارك الصلاة وحرمة الأكل من أضحيته

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الاضحى المبارك والملك سلمان بنجاح موسم الحج.. ومركز الفتوى يعلق على فتوى تكفير تارك الصلاة وحرمة الأكل من اضحيته

خالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة كما ذكر في القرآن ..فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور

رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها.. فيديو

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

برهم صالح: الهجمات الإسرائيلية اعتداء على السيادة العراقية

كشف تفاصيل العثور على فتاة سعودية بعد 12 يوما من اختطافها في تركيا

بعد أزمة المنوفية.. "البيطريين" تحذر المواطنين من القراد: بتمص الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة