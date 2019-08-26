تعليق خالد الجندي على مهاجمى فتوى تارك الصلاة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقًا على مهاجمى فتوى أن تارك الصلاة في النار: «بعض الشيوخ ترقق الكلام وتقول هو تارك الصلاة ليس بكافر وإنما فاسق أو عاصٍ، أو ملوش حق، أو مش ظريفة أو حلوة منه، أو موقفه صعب».





وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: إحنا دورنا نبين مفيش حاجة اسمها نيسر ولا نشدد، لازم نبين للناس بكل وضوح وهم يعملون ما يؤمنون به».





ونوه بأن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة، منبهًا على أن تارك الصلاة مصيره النار، مضيفا «ربنا قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم».









ولفت إلى أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع الأول لم يعترف بالصلاة، ونوع معترف بالصلاة، ولكن يكسل أن يصلي، وآخر يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.