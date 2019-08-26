استوليا على سيارة.. ضبط شخصين بحوزتهما قطعتا سلاح خرطوش بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخصين بحوزتهما ٢ فرد خرطوش، بعد استيلائهما على سيارة محملة بالبصل والأموال وهواتف محمولة من السائق تحت تهديد السلاح.



تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بتمكن ضباط مباحث قنا من ضبط مصطفى. ع. م 25 سنه و محمود. م. ا 29 سنه "مقيمان بقوص" وبحوزتهما 2 فرد خرطوش.



تبين أن المتهمين، استوقفا سياره نقل محملة بـ 10 أطنان بصل بالطريق الصحراوى الغربى تحت تهديد السلاح و استوليا علي أموال ومحمول و رخص سائق السياره سعيد عبد المنعم محمد 23 سنه سائق" مقيم بمحافظة الفيوم".



وأقر المتهمان خلال التحقيقات، بارتكاب واقعة السرقة وأرشدا عن مكان السيارة التي تم الاستيلاء عليها، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

