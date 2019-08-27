ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

يتردد على السنة الكثير عن أفضل الحيل لتنظيف الغسيل ،ومن ضمن هذه الحيل وضع قرص اسبرين مع الغسيل فى غسالة الملابس ،كشف عن هذه الحيلة موقع ننسى موقع wikihow فماذ يحدث ؟



الأسبرين مهم لتنظيف بقايا المناديل العالقة بالملابس :



- فى هذه الطريقة يستخدم الأسبرين حتى يمكن التخلص السريع من المناديل، ولكن في البداية توضع الملابس المغطاة بالمناديل في دلو به ماء ساخن وتذاب به عدة أقراص من الأسبرين على حسب كمية وحالة الملابس.



- ويمكن وضع وفرك الأسبرين مباشرة مناطق التصاق المناديل بكثافة مثل داخل الجيوب والبطانة الداخلية، وذلك بدون قلق لأن الأسبرين لن يضر بالملابس ولكنه سيزيل المناديل بسرعة.



- بعد فرك الملابس جيدا توضع في الغسالة على دورة تجفيف للتخلص من المياه الزائدة وكذلك وبر المناديل.