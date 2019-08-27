ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:11 ص
ضعى الاسبرين فى غسالة
ضعى الاسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث
أسماء عبد الحفيظ
يتردد على السنة الكثير عن أفضل الحيل لتنظيف الغسيل ،ومن ضمن هذه الحيل وضع قرص اسبرين مع الغسيل فى غسالة الملابس ،كشف عن هذه الحيلة موقع ننسى موقع wikihow فماذ يحدث ؟

الأسبرين مهم لتنظيف بقايا المناديل العالقة بالملابس :

- فى هذه الطريقة يستخدم الأسبرين حتى يمكن التخلص السريع من المناديل، ولكن في البداية توضع الملابس المغطاة بالمناديل في دلو به ماء ساخن وتذاب به عدة أقراص من الأسبرين على حسب كمية وحالة الملابس.

- ويمكن وضع وفرك الأسبرين مباشرة مناطق التصاق المناديل بكثافة مثل داخل الجيوب والبطانة الداخلية، وذلك بدون قلق لأن الأسبرين لن يضر بالملابس ولكنه سيزيل المناديل بسرعة.

- بعد فرك الملابس جيدا توضع في الغسالة على دورة تجفيف للتخلص من المياه الزائدة وكذلك وبر المناديل.

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان يطالب بقطع العلاقات بين الإمارات وشمال اليمن: الضفادع ذهبوا للحوثي

انتحار عامل من الطابق الثالث بـ محكمة منوف أثناء عرضه على النيابة

شاهد.. أول تعليق من تامر أمين بعد قرار منعه من الظهور على الشاشة

متى تقوم الساعة؟ .. الأزهر يوضح إجابة رسول الله على السائل

فتاة تحب شابا خاطبا وتسال عن الحكم والمفتي يجيب... فيديو

بها سحلية تسير على المياه.. تعرف على أغرب حيوانات غابات الأمازون بعد احتراقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود