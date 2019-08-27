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رياضة

عدلي القيعي يفجر مفاجأة: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن.. ولا نعلم مصيره؟

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:34 ص
درع الدوري مع الاهلي
درع الدوري مع الاهلي
محمد رشاد
قال عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلين إن الفريق الأول لكرة القدم لم يتسلم درع الدوري الذي توج به حتى الآن، مشيرا إلى ان الجبلاية قالت ان هناك حفلا سيقام لتسليمه في أحد الفنادق، ولم يحدث شئ.

وأضاف عدلي القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة "الأهلي": "الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن، اتحاد الكرة قال إن هناك احتفالية في أحد الفنادق ومن المفترض أن يتسلم الأهلي خلالها درع الدوري، وهذا لم يحدث".

وتسائل عدلي القيعي: "ما مصير هذا الدرع؟".

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه ، قبل آخر مباريات الأهلي في المسابقة أمام الزمالك يوم 28 يوليو الماضي، وفاز بها 1-0 بهدف علي معلول.

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