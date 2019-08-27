مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي.. وفاتن موسى تتغزل فيه على الهواء: أسرني جماله

حل الفنان مصطفى فهمي، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة، المذاع على قناة " دي إم سي"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي وكشف فهمي معلومات عن حياته الشخصية، كما شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي، في الحلقة وكشفت عن كواليس حياتهما الزوجية وكيف وقعت في حبه.



- أخرج الطاقة السلبية بالرياضة



قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يعتذر عن أي عمل فني في حال كون السيناريو ضعيف أو الشخصية التي يقوم بتأديتها ضعيفة أو لا تضيف شيئا.



وأضاف مصطفى فهمي، قائلا:" أنا لا أحب الاكتئاب وأبعد عنه عن طريق الرياضة، وأحب ممارسة الرياضة وأحب النهار أكثر من الليل"، مضيفا:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".



وغازلت الفنانة إسعاد يونس الفنان مصطفى فهمي، قائلة:" أنت حاجة جميلة أوي وربنا أعطاك شكل جميل وأنت برنس مش مكتئب"





- سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى



أكد الفنان مصطفى فهمي، أنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا:" كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها".



وأضاف مصطفى فهمي، قائلا:" أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات"، "ومنعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري".



وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا:" انا داخل على 59 سنة".



- أول عقد فيلم بـ 200 جنيه



قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للسينما، مضيفا:" حصلت على كورسات فى التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف مصطفى فهمي، قائلا:" حصلت على فرصة بأن أكون مصور سينمائي وأول عقد لي كان بـ 75 جنيه"، مضيفا:" عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة".



وأكمل مصطفى فهمي:" عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم " أين عقلي"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في " قمر الزمان".





- مصطفى فهمي يكشف عن موقفه جمعه بشقيقه حسين: خضيته في التصوير



قال الفنان مصطفى فهمي، إن إجتمع مع شقيقه الفنان حسين فهمي في أكثر من عمل فني، وروي كواليس موقف طريف جمع بينه وبين شقيقه في تصوير فيلم «أميرة حبي أنا».



وتابع مصطفى فهمي:" في هذا الفيلم كان حسين ممثل وأنا مصور وطلبت منه في موقع التصوير أن يتحرك قليلا وقلت له« أتحرك شويه يا أستاذ حسين» وشقيقي أتخض وقال لي «حاضر»".



وأكمل مصطفى فهمي:" عقب التصوير قال لي إيه استاذ دي قلت له استاذ دي قدام الكاميرا بس"، " معظم الأدوار التي تعرض علينا هي أخ شرير والأخر طيب وقررنا عدم تجسيد تلك الشخصية".



ومن جانبها كشفت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، كواليس حياتها الزوجية:





- فاتن موسى عن مصطفى فهمي: سي السيد



ووصفت فاتن موسى، زوجها الفنان مصطفى فهمي، قائلة:" مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله،ومصطفى فهمي لديه مبدأ بأن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه".



وأكملت فاتن موسى:" مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت".



- فاتن موسى: أعشق جمال مصطفى فهمي



قالت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، إنها تحب الجمال ويعتبر نقطة ضعفها، وتغزلت في زوجها قائلة:" أعشق جمال مصطفى وبحبه".



وأضافت فاتن موسى قائلة:" تعلمت في الزواج أنه من الممكن أن نتناقش و نستوعب بعضنا البعض"، مضيفة:" أنا عصبية بطبعي، وفي بداية الزواج مكنتش أهدأ بسرعة ولكن في النهاية مصطفى فهمي هو رجل البيت ومينفعش ازعله".



وأكملت:" مصطفى مغرور ولا يمكن أن يقول لي أنا أسف لو زعلني، ولكنه يحاول أن يصالحني بشتى الطرق".



- فاتن موسى عن مصطفى فهمي: ضحكته اخترقت قلبي



قالت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، إنها تعرفت على زوجها في إحدى المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه.



وأضافت فاتن موسى، قائلة:" لم أتوقع أنني سأتزوج من مصطفى فهمي في يوم من الأيام، أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفت مصطفى فهمي أسرني جماله".



وأكملت فاتن موسى:" وعندما رأيته لمرة ثانية في إحدى السهرات كان بمثابة تسونامي داخل عليا"، وردت إسعاد يونس، قائلة:" يا صفصف يا جامد".



واستطردت فاتن موسى:" ضحكة مصطفى فهمي اخترقت قلبي وكياني وحاولت أهرب ولكنني لم أستطع"، وقاطعتها الفنانة إسعاد يونس:" يالهوي ياما".





- مصطفى فهمي يفاجئ زوجته فاتن موسى على الهواء



فاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته الإعلامية فاتن موسى، بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".



وقالت فاتن موسى:" شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة ".